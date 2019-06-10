Врио заммэра Якутска стал финалист конкурса "Лидеры России" Евгений Григорьев

ТАСС, 10 июня. Пресс-служба администрации города Якутска сообщила о назначении временно исполняющим обязанности замглавы города бывшего гендиректора муниципального Агентства по развитию территорий Евгения Григорьева, финалиста конкурса "Лидеры России" 2019 года.

Он заменит на этом посту Василия Гоголева, задержанного по подозрению во взяточничестве на 114 млн рублей за выдачу разрешения на увеличение этажности при строительстве жилого дома в Якутске.

"Евгений Григорьев назначен временно исполняющим обязанности заместителя главы города Якутска по развитию территорий, свое решение мэр Сардана Авксентьева озвучила в начале еженедельного планерного совещания в понедельник, 10 июня. До последнего времени Григорьев возглавлял ООО "Муниципальный специализированный застройщик Агентство по развитию территорий города Якутска", - говорится в сообщении.

Среди основных задач, которые глава города обозначила для Григорьева, - начало капремонта дорог Якутска в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Кроме того, в 2019 году начинается второй этап реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Еще одним важным направлением работы врио замглавы станет изменение структур муниципальных учреждений, отвечающих за реализацию земельных отношений и градостроительной политики в окружной администрации.