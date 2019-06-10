Церемония открытия форума "Примаковские чтения". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

В Москве открывается V международный форум "Примаковские чтения". Мероприятие проходит в год 90-летия со дня рождения советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Максимовича Примакова.

Первый форум прошел в 2015 году в память о Примакове и был приурочен ко дню его рождения. Ежегодно в конференции принимает участие российское руководство, а в 2016 году на площадке мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин.

В этом году форум продлится два дня и соберет более 80 ведущих зарубежных экспертов из 29 стран и более 600 представителей российских академических, политических и деловых кругов. В их числе - первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.