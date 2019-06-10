Путин призвал искать альтернативы усилившейся конфронтации в мировых делах

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Мир подошел к опасной черте и нужно искать альтернативы конфронтации в международных делах, санкциям и торговым войнам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании открывающемуся в понедельник международному научно-экспертному форуму "Примаковские чтения".

Текст послания зачитал участникам форума помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Мир действительно подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путем санкций и торговых войн", - говорится в послании Путина.

Президент РФ заключил, что "нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем".