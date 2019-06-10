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Кризис на Украине

Ушаков: Россия ждет от Киева конкретных шагов по исполнению минских договоренностей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новые власти Украины должны дать четкий сигнал о готовности выполнять минские договоренности и предпринять конкретные шаги по их реализации. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"По-прежнему нет мира на юго-востоке Украины, население Донбасса фактически живет на осадном положении. Новые украинские власти должны четко дать сигналы готовности выполнять минские договоренности, а главное - на деле предпринять соответствующие конкретные шаги по их реализации", - сказал он.

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