Ушаков: Россия не останется беззащитной в условиях разрушения системы стабильности

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Миру сейчас нужно повышать стратегическую безопасность, а не разрушать ее, хотя и в таких условиях Россия не останется беззащитной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов", - отметил представитель Кремля. По его словам, "Россию все время вынуждают реагировать, отвечать на шаги [США по разрушению международной системы безопасности]".

"Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а ее безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем", - подчеркнул помощник российского лидера. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о новых отечественных ракетных и других системах.

Ушаков также назвал ситуацию в мировой экономике сильнейшим вызовом для глобальной стабильности.

"Сильнейшим вызовом стабильности является нынешняя весьма и весьма волнительная ситуация в глобальной экономике <…> Меняющееся соотношение сил в мировой экономике, снижение доли развитых стран в глобальном ВВП, растущий вес стран с развивающимися рынками радует далеко не всех. И чтобы сдержать появление новых центров экономической силы, в ход идут протекционизм, нелегитимные санкции, политически мотивированные торговые ограничения", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия ощущает последствия подобных действий на собственном опыте. В целом, по словам Ушакова, "все более очевидными становятся плачевные результаты непродуманной политики ведущих западных стран, самонадеянности тех, кто считал и считает, что может вершить судьбы людей, народов и государств, не принимая во внимание их особенности и специфические интересы".