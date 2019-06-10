Ушаков заявил, что Россия видит сигналы от США о налаживании диалога

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия в последнее время видит некоторые сигналы от США о готовности налаживать диалог, в том числе на высшем уровне, но это все должно быть подкреплено конкретными делами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"В самое-самое последнее время можно углядеть некоторые сигналы, или, так скажем, кивки со стороны администрации [США] в направлении налаживания диалога по ряду направлений, в том числе диалога на высшем уровне. Желательно, чтобы эти сигналы были подкреплены конкретными делами", - сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что Россия обеспокоена растущей конфронтацией в мире, а шаги США для международной безопасности весьма опасны.

"Напряженность как в мировой политике в целом, так и в отдельных регионах продолжала, к сожалению, нарастать", - сказал представитель Кремля, описывая события последнего года. По его словам, "особенно беспокоит, что неблагоприятные конфронтационные тенденции затрагивают и политическую, дипломатическую, торгово-экономическую, и военно-политическую область". "Под угрозой оказалась вся система контроля над вооружениями", - констатировал Ушаков.

"Шаги, предпринятые руководством США, основываются на иллюзии свободы рук в сфере военного строительства, а издержки такой политики для международной безопасности могут быть весьма и весьма опасными", - заявил он.