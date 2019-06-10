Ушаков: выступающие против санкций страны ЕС "стесняются" заявить об этом в Брюсселе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Санкции против РФ вносят дополнительную сумятицу в мировые дела, против них выступают даже ряд стран ЕС, которые, однако, "стесняются" сказать об этом в Брюсселе. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Они [санкции] вредны как для тех, кого, скажем так, наказывают, так и для тех, кто наказывает. Еще более прискорбно, что эти санкции вносят дополнительную сумятицу в непростые международные политические и экономические дела, подрывают принципы ВТО и так далее", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) "высокие представители весьма солидных европейских стран прямо при всех заявили, что санкции против России они не поддерживают, что эти санкции контрпродуктивны". "Но это, коллеги, было заявлено в городе Санкт-Петербурге, а сказать то же самое в городе Брюсселе эти страны почему-то стесняются. А ведь достаточно голоса одной страны, и с санкциями, например, по линии Евросоюза было бы покончено, поскольку не было бы консенсуса, необходимого для их продления", - сказал Ушаков.

Помощник президент РФ в связи с этим вспомнил одно из высказывания Евгения Примакова - о том, что дружить со всеми странами мира не обязательно, но вести дела можно и нужно. "Он исходил из того, что любые глобальные, региональные, двусторонние проблемы, даже самые острые, вполне поддаются решению на основе равноправного взаимодействия, а имеющиеся разногласия между странами не должны служить серьезной помехой на пути сопряжения их усилий в целях нейтрализации общих угроз и опасных конфликтных ситуаций", - заметил Ушаков. Он заключил, что Россия именно так - прагматично и взвешенно - выстраивает свою внешнеполитическую линию.

"Россия не занимает позу обиженного, мы готовы с учетом реальности сотрудничать буквально со всеми и, думаю, надеюсь, что рано или поздно придет прозрение, что навешивание на Россию ярлыков, обвинений во всех смертных грехах не идет на пользу общей ситуации в мире, не способствует решению имеющихся многочисленных проблем", - заключил представитель Кремля.