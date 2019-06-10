КПСС выдвинула кандидатом в губернаторы Вологодской области челябинку Ольгу Анищенко

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. "Коммунистическая партия социальной справедливости" (КПСС) на съезде в Вологде выдвинула в качестве кандидата на должность губернатора Вологодской области жительницу Челябинской области Ольгу Анищенко. Об этом сообщили ТАСС в вологодском региональном избиркоме.

"Коммунистическая партия социальной справедливости" не имеет своего регионального отделения в Вологодской области, поэтому они провели в Вологде партийный съезд, на котором выдвинули кандидатом на должность губернатора Вологодской области Ольгу Анищенко - жительницу Челябинской области, замдиректора по развитию ООО "Кенгуру", - сказали в региональном избиркоме.

Представитель избиркома уточнил, что КПСС уже уведомила комиссию о выдвинутом кандидате, представив соответствующие документы. "Ольга Анищенко имеет статус выдвинутого кандидата. Сейчас партийцы открывают счета и будут собирать подписи в ее поддержку от вологодских депутатов и глав муниципальных образований, после чего сдавать документы на регистрацию. Их прием будет вестись с 14 по 24 июля", - добавили в избиркоме.

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября 2019 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова, занимавшего губернаторское кресло с 2011 года, и назначил его врио главы региона. На выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 62,98% голосов.