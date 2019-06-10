Глава правительства Астраханской области подал в отставку

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области Расул Султанов написал заявление об увольнении. Об этом сообщило управление пресс-службы и информации администрации губернатора региона.

"Исполняющий обязанности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области Расул Султанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Распоряжением врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина заявление было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Султанов был утвержден в должности вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области в апреле 2017 года.