Посол России в Азербайджане: отношения между Москвой и Баку развиваются поступательно

БАКУ, 10 июня. /ТАСС/. Отношения России и Азербайджана развиваются в дружественной атмосфере и на основе взаимопонимания. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции посол РФ в Баку Михаил Бочарников.

"Наши отношения развиваются поступательно. У нас дружественная атмосфера в отношениях, что воплощается в конкретных делах, решениях. Ситуация такая, что мы идем вперед по всем направлениям", - сказал посол.

По словам дипломата, политические связи между двумя странами "продолжают развиваться на основе взаимопонимания".

"Тон задают президенты двух стран. Они уже встречались в этом году. До конца года будут еще контакты", - добавил Бочарников.

Касаясь экономических связей, посол сообщил, в январе - марте товарооборот превысил $1,5 млрд. "Прирост составил 10%", - уточнил он.