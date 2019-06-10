В МИД заявили, что Россия готова к совместной работе с новым правительством Молдавии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия приветствует формирование нового правительства Молдавии и готова к совместной работе по восстановлению взаимовыгодных двусторонних связей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

"В Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства, - отметили в дипведомстве. - Настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

"Рассчитываем на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе в интересах всех молдавских граждан и поступательного развития страны, - подчеркнули в министерстве. - Единственно возможным путем решения внутриполитического кризиса в Молдавии является диалог всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами".

Парламент Молдавии после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций. Суд признал данные решения неконституционными. После этого суд разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.