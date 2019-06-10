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Песков подтвердил визит Путина в Саудовскую Аравию в октябре

Пресс-секретарь президента заявил, что российская сторона придает большое значение подготовке визита

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Кремль готовит визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, ожидается, что он состоится в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить эту информацию, действительно такой визит готовится", - сказал он, комментируя слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халеда аль-Фалеха, сообщившего, что российского лидера в королевстве ждут в октябре.

Песков добавил, что российская сторона придает большое значение подготовке визита. "У нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией, продолжаем готовиться, - заключил представитель Кремля. - Сделаем соответствующее официальное заявление по мере приближения визита".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаудовская АравияПесков, Дмитрий Сергеевич
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