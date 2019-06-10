Кремль рассчитывает на объяснения от МВД в связи с публикацией фотографий по делу Голунова

"Конечно, просто нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибки", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию на официальном сайте главного управления МВД России по Москве фотографий с изображением наркотических средств, только одна из которых была сделана во время обысков в квартире Голунова.

Песков сказал, что администрация президента РФ руководствовалась "той информацией, которая была опубликована МВД". "И потом мы приняли к сведению ту поправку, которую МВД также опубликовало", - уточнил он. Представитель Кремля подчеркнул, что администрация президента "не может руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной, которая поступает по линии МВД и соответствующих органов МВД". "Мы обратили внимание на те исправления, которые были позже опубликованы и исходим из того, что остается на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении", - уверен пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что "ошибки допускают, в том числе, и журналисты, когда пишут те или иные материалы". Он подчеркнул, что "главное - потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились с тем, чтобы они не повторялись впредь".

"Генпрокуратуре доступны все материалы по делу"

Песков считает недопустимым делать обобщающие выводы о недоверии к правоохранительной системе России в целом на фоне уголовного дела журналиста. "Я не сторонник того, чтобы обобщать. Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно", - сказал он.

Он не стал отвечать на вопрос о том, насколько в Кремле уверены в объективности расследования дела после того, как столичная полиция опубликовала на своем сайте недостоверные фотографии с места обысков. Песков отметил, что не считает "себя вправе отвечать на этот вопрос, это невозможно".

По словам представителя Кремля, дело Голунова - повод для пристального внимания соответствующих служб, чтобы понять, были допущены нарушения или нет. "Функции по реагированию на нарушения в ходе работы таких ведомств [как МВД] выполняет Генеральная прокуратура. Генеральной прокуратуре доступны все материалы по делу. И у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции", - заявил Песков, говоря о возможных нарушениях в деле Голунова.

"Главным образом это [дело Голунова] повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб, которые внутри министерства [внутренних дел], на предмет возможного выявления нарушений или отсутствия таковых", - сказал он.

Песков не стал отвечать и на вопрос о возможных кадровых решениях в связи с ситуацией вокруг дела журналиста "Медузы". "Не думаю, что я могу сказать что-то больше того, что уже сказал по этой теме", - заключил он.

Кремль внимательно следит за резонансным делом

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль внимательно следит за резонансным делом журналиста. Песков сообщил, что о деле Голунова было доложено президенту России Владимиру Путину в пятницу, 7 июня, когда глава государства находился в Санкт-Петербурге. "Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", - отметил он.

При этом представитель Кремля заверил: "Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями". "Также исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков также объяснил слова советника президента Антона Кобякова о том, что тот взял под контроль дело Голунова. "Мой коллега Кобяков сказал, что он обязательно ознакомится со всеми доступными материалами и изучит их", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он вновь повторил, что Кремль "очень внимательно следит за тем, как развивается это дело, потому что оно действительно резонансное, требует особого внимания".

Дело Голунова

Сотрудника интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. По месту его проживания были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на преступление" и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), ему предъявлено обвинение, вину он не признает.

Ранее адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики журналисту подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его. Мерой пресечения журналисту избран домашний арест.

При подготовке информации по делу Голунова, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по Москве, были опубликованы фотографии изъятых наркотиков, восемь из которых были сделаны не в квартире журналиста. "Вследствие допущенной сотрудником главка ошибки размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. По данному факту проводится служебная проверка", - пояснили в полиции. Восемь фотографий были сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный. Недостоверные фотографии были удалены с сайта, а Главное управление МВД по Москве начало служебную проверку по этому инциденту.

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