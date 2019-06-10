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Политический кризис в Молдавии

Песков: Россия настроена на работу с новым коалиционным правительством Молдавии

Ранее МИД РФ приветствовали формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия настроена на работу с новым коалиционным правительством Молдавии, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Официальная позиция РФ была изложена в заявлении МИД, которое сегодня было сделано. Там сказано о нашем настрое работать с новым правительством, и было подчеркнуто то значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдавией", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Молдавии.

Как, в частности, говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ, в Москве приветствуют формирование в Республике Молдова правящей коалиции и правительства и "настроены на совместную работу с демократически избранными органами власти Молдавии по восстановлению взаимовыгодных российско-молдавских связей в различных сферах в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве от 2001 года".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в Кишиневе путем диалога всех ответственных политических сил в соответствии с общепризнанными демократическими принципами.

Теги
РоссияМолдавияПесков, Дмитрий СергеевичПолитический кризис в Молдавии
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