Четвертый кандидат подал заявление о выдвижении в губернаторы Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Бизнесмен, экс-депутат областной думы Александр Михайлов подал заявление о выдвижении на пост губернатора Астраханской области. Об этом в понедельник сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось о трех самовыдвиженцах в губернаторы области. Согласно закону, в губернаторы Астраханской области могут выдвигаться как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.

Согласно материалам избирательной комиссии, 66-летний Михайлов является индивидуальным предпринимателем. По данным сайта областной думы, Михайлов был депутатом думы Астраханской области пятого созыва.

Ранее сообщалось, что в избирком поступили документы о выдвижении в качестве самовыдвиженцев от трех кандидатов - 53-летнего пенсионера Игоря Гурбо, 51-летнего замдиректора "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" Астраханской области Германа Даниленко и 49-летнего временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Президент России Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив Бабушкина временно исполняющим обязанности главы региона.