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Путин может встретиться с Аббасом в Душанбе 15 июня

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельной полноформатной встречи пока не планируется

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин может пообщаться с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе 15 июня. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока отдельной полноформатной встречи не планируется. В любом случае со всеми участниками Путин в кулуарах будет общаться", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, запланирована ли в графике российского лидера подобная встреча.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, на вторую половину этой недели запланированы визиты президента РФ в Киргизию и Таджикистан. В Бишкеке 13-14 июня состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в Душанбе 14-15 июня пройдет пятый саммит глав государств СВМДА. Этот международный форум создан для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, объединяющий 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

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Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияАббас, МахмудПесков, Дмитрий Сергеевич
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