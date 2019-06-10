В Уфе представители совбезов обсудят информбезопасность и борьбу с террористами-одиночками

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глобальная информационная безопасность, а также противодействие террористам-одиночкам станут в числе прочих вопросов темами отдельных дискуссий на Десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Уфе 18-20 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

"В ходе встречи состоится ряд круглых столов. Один из них будет посвящен активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением идеологии терроризма и противодействию саморадикализации террористов-одиночек", - сообщили в пресс-службе. "Участники второго круглого стола обсудят систему международной информационной безопасности как гаранта стратегической стабильности и равноправного партнерства в глобальном информационном пространстве", - отметили в Совбезе.

В целом конференция посвящена вопросам нацбезопасности и устойчивого социально-экономического развития государств в условиях роста гибридных угроз. Кроме того, предполагается обсудить тематику международного сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и перспективы его развития на современном этапе в интересах поддержания стратегической стабильности.

Во встрече примут участие секретари советов безопасности, министры, помощники и советники президентов и премьер-министров по нацбезопасности, руководители спецслужб разных стран. Российскую Федерацию будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Встречи высоких представителей по вопросам безопасности проводятся ежегодно по инициативе СБ РФ. Предыдущие подобные конференции проходили в разные годы в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном, Тверской области и дважды - в Сочи. В прошлом году на конференции в Сочи присутствовали три делегации от разных подразделений ООН и представители 118 стран мира, 50 государств было представлено на уровне секретарей советов безопасности, вице-премьеров, советников президентов и премьер-министров по национальной безопасности, министров.