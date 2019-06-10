Медведев прибыл в Женеву, где посетит Большой адронный коллайдер

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Женеву с двухдневным визитом. Как сообщили в пресс-службе кабмина, глава российского правительства примет участие в конференции Международной организации труда и посетит Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где осмотрит Большой адронный коллайдер.

"В Женеве 10 июня премьер-министр осмотрит крупнейший научно-исследовательский центр в области физики частиц - Европейский центр ядерных исследований", - говорится в сообщении. На территории ЦЕРН расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках - Большой адронный коллайдер. "Дмитрий Медведев спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимент "ATLAS", - сообщили в кабмине.

Глава правительства встретится с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах этого центра участвуют 8 тысяч специалистов, из них около 1 тысячи российских. Среди тем беседы - перспективы российского присутствия в проектах центра и возможности, создаваемые национальным проектом "Наука".

"На встрече с генеральным директором ЦЕРН Фабиолой Джанотти планируется обсудить расширение сотрудничества и реализацию потенциала российского участия как в интеллектуальных, так и в технологических разработках центра, а также заинтересованность ЦЕРН в проектах на территории России, в частности, в сфере обмена информацией, ноу-хау, оборудованием, материалами", - отметили в пресс-службе. В составе российской делегации также будут вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководители крупнейших российских научно-исследовательских центров.

Во второй день пребывания в Женеве Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда, сообщили в кабмине. Председатель правительства выступит на пленарной сессии конференции в зале ассамблеи во Дворце наций ООН. На полях Международной конференции труда запланированы двусторонние встречи Дмитрия Медведева с генеральным директором МОТ Гаем Райдером, генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем Джао, руководителями отдельных национальных делегаций. Всего же в этом форуме, который открывается в понедельник и продлится до 21 июня, примут участие около 45 глав государств и правительств.