Российский наблюдатель в миссии БДИПЧ ОБСЕ: выборы в Казахстане прошли на высоком уровне

НУР-СУЛТАН, 10 июня. /ТАСС/. Казахстан очень хорошо подготовился к выборам президента страны и провел их на высоком организационном уровне. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава делегации российских краткосрочных наблюдателей в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента Казахстана Сергей Анненков.

"Выборы прошли на очень высоком организационном уровне, руководство страны к ним очень хорошо подготовилось, новый президент фактически получил мандат от народа, - сказал он. - Желаем Казахстану динамичного развития и дальнейшего сближения наших стран".

"Что касается личных впечатлений именно российских наблюдателей, то надо отметить, во-первых, высокую явку избирателей, во-вторых, очень высокую организацию по всем тем участкам, по которым мы проехали, а мы целый день занимались объездом избирательных участков, - отметил он. - Все очень четко и толково организовано. Отмечу отсутствие серьезных жалоб со стороны других наблюдателей, которые присутствовали в довольно значительном количестве на избирательных участках".

Анненков также отметил очень высокий уровень участия молодежи. "Все это наталкивает на вывод о том, что выборы вызвали большой интерес у казахстанского населения, что свидетельствует о заинтересованности граждан в стабильном, успешном и динамичном развитии страны, - продолжил он. - Это внушает оптимизм в отношении будущего Казахстана".

Анненков добавил, российские наблюдатели донесли свое мнение до руководства миссии. При этом он добавил, что в БДИПЧ ОБСЕ настаивают, чтобы оценка выборам давалась только руководством миссии, однако указал, что в России "не раз отмечали тенденциозность наблюдателей ОБСЕ, которые иногда делали явно негативные комментарии там, где в принципе все было хорошо, и сами это не раз испытали".

Как отметил Анненков, если раньше оппозиция пыталась изобразить Токаева назначенным президентом, то теперь он стал законно избранным. "Сегодня Токаев выступил и поблагодарил за доверие, подчеркнул высокую ответственность. Понятно, что остается только оформить [его избрание] документально", - сказал наблюдатель.

Связь с Россией

Анненков напомнил, что Токаева многое связывает с Россией, где он провел студенческие годы, а потом работал в МИД СССР, завел много знакомых и друзей.

"Он неоднократно и в ходе избирательной кампании, и уже после нее подчеркивал, что сохранит преемственность в отношениях, курс [первого] президента Нурсултана Назарбаева на развитие всесторонних отношений с Россией, соблюдая при этом, естественно, национальные интересы Казахстана так, как их здесь понимают, - продолжил наблюдатель. - Со своей стороны мы уверены, что национальные интересы у нас совпадают и что будет происходить дальнейшее сближение наших стран и народов во всех областях, прежде всего, в экономической".

Мировая политика

По словам Анненкова, со странами Запада Казахстан выстраивает отношения, исходя из своих национальных интересов. "С одной стороны, соседями Казахстана являются Россия и Китай, это - географическая данность, которая ставится прежде всего в приоритет. С Западом они также стремятся выстроить отношения таким образом, чтобы получить технологии и инвестиции, передовой опыт", - пояснил он.

На этом пути Казахстану удалось добиться больших успехов, отметил наблюдатель. "Если на заре появления Казахстана на политической карте мира о нем никто и знать не знал, по большому счету, то сейчас это - вполне узнаваемая и авторитетная страна, которая в прошлом году была непостоянным членом Совета Безопасности ООН", - указал он.

"Со своей стороны мы желаем Казахстану дальнейшего динамичного развития", - добавил дипломат.

Парижская оппозиция

Анненнков отметил, что трудно говорить о ситуации на всех участках, где, возможно, были какие-то недочеты, но нужно судить по совокупности всех факторов. "Если говорить о митингах и демонстрациях, то достаточно сложно сказать, насколько все это реально - мы же не сидели перед телевизором. Впрочем, пример Украины у всех в памяти еще свеж", - сказал он, комментируя выступления оппозиции против властей.

Дипломат указал, что в Казахстане есть оппозиция, однако внутри страны она слаба. Запрещенное же движение "Демократический выбор Казахстана", которым руководит Мухтар Аблязов, базируется в Париже. "Несмотря на неоднократные просьбы Казахстана, Запад его не выдает, более того, это очень хорошо финансируемая фигура, у него есть очень толковый аппарат квалифицированных помощников, которых ему предоставили внешние заинтересованные силы, - продолжил он. - Все эти усилия направлены на то, чтобы раскачать внутреннюю ситуацию в Казахстане, создать и нам еще одну головную боль, но уже на всем протяжении 7,5 тыс. км границы с Казахстаном".

В то же время он отметил, что на инструктажах в миссии ОБСЕ демонстрировались картинки, где, например, стоят два человека с плакатами, и это выдается за массовое протестное движение. "Ну не похоже на это! - сказал он. - Я ездил по всем участкам, по значительной территории города [Нур-Султана], прежде всего, по алматинскому району - везде были тишина и спокойствие. Насколько я понимаю, все выступления сосредоточились на центральной площади перед акиматом".

Анненков также указал, что неизвестно, откуда появились видеозаписи с якобы массовым вбросом бюллетеней на избирательных участках и кто эти происшествия фиксировал, из-за чего возникают крайне сильные сомнения в правдивости таких заявлений. "На всех избирательных участках сидели девять или 11 членов комиссии - разные совершенно люди из разных слоев общества и практически везде сидело от пяти до 10 наблюдателей от разных партий и общественных движений, и все были вооружены фотоаппаратами, видеокамерами, тщательно следили за ходом избирательного процесса".

"Если бы все было так, как говорят о нарушениях, то все это уже нашло бы конкретное документальное подтверждение", - подчеркнул дипломат.

Выборы в Казахстане

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Явка избирателей на выборах, по предварительным данным, составила 77,4%.

10 июня в миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдения за выборами заявили, что кампания и день голосования прошли в спокойной обстановке, но не без нарушений, в том числе, в процессе подсчета голосов.