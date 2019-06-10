Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла России в Сербии

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Александра Боцан-Харченко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сербия.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Александра Чепурина, который занимал эту должность с 2012 года.

По информации на сайте МИД РФ, Александр Боцан-Харченко с 2014 года занимал пост директора четвертого Европейского департамента МИД России.