Кандидатом от "Единой России" на выборы главы Башкирии пойдет врио главы региона Хабиров

УФА, 10 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" на партийной конференции выдвинула своим кандидатом на выборы главы Башкирии временно исполняющего обязанности руководителя региона Радия Хабирова, делегаты выбрали его из четырех кандидатур.

"По итогам тайного голосования делегатов конференции 264 голоса отданы за Радия Хабирова", - подвела итоги голосования председатель счетной комиссии Светлана Чертороева.

Всего на конференции присутствовали 323 делегата. Перед процедурой голосования все четыре кандидата представили свои предвыборные программы. Помимо Хабирова, это депутат Госдумы Зариф Байгускаров, исполняющий обязанности вице-премьера - министра ЖКХ республики Борис Беляев, председатель совета башкирского отделения "Опоры России" Ляйсан Николаева.

Хабиров отметил, что в случае его выдвижения будет продолжен прежний курс работы во взаимодействии с "Единой Россией". "Ничего не изменится, так же будем работать, наверное, еще более энергичней. И в последующей своей деятельности я буду опираться на вас. Каждое наше действие будем сверять с тем, что хотят жители. Мы будем с ними честны", - обозначил он в своем выступлении.

Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября. Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил о намерении баллотироваться от партии "Единая Россия".