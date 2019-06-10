Путин и Мухаммед Аль Нахайян отметили важность сохранения стабильности в Персидском заливе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, обсудили в телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян.

"Обсуждены актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая реализацию Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, подписанной по итогам переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна в Москве в июне прошлого года. Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях", - отмечается в сообщение пресс-службы Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации в Персидском заливе с обеих сторон отмечена важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе", - добавляет Кремль.

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.

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