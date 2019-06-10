Лавров заявил главе ПАСЕ о необходимости восстановления прав российской делегации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре в понедельник с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме и без изъятий. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Была обсуждена ситуация в ПАСЕ в преддверии летней сессии ассамблеи 24-28 июня. Министр подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме и без изъятий, что соответствует духу и букве Устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 17 мая. Лавров также высоко оценил вклад ответственных членов КМСЕ в разработку и принятие указанного решения", - отметили в дипведомстве.

"С российской стороны была подтверждена заинтересованность в продолжении многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, чьи юридические инструменты составляют основу общеевропейского правового пространства", - добавили в министерстве.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 10 октября 2018 года генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд заявил, что права РФ на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. После встречи 16-17 мая глав МИД стран СЕ в Хельсинки на сайте организации появилось заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генсека и судей Европейского суда по правам человека.