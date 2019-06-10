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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Слуцкий назвал эффективными переговоры с руководством ПАСЕ по выходу из кризиса

Председатель комитета Госдумы по международным делам сообщил, что итоги консультаций будут обсуждаться на заседании Совета Думы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал как эффективные состоявшиеся в понедельник консультации с представителями руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), посвященные обеспечению равноправия всех национальных делегаций.

"В целом эффективный разговор", - сказал он корреспонденту ТАСС. Глава комитета пообещал, что итоги консультаций будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета Думы.

Как сообщил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, нижнюю палату парламента на консультациях представляли Слуцкий и вице-спикер Петр Толстой.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияРазногласия между РФ и ПАСЕСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТолстой, Петр Олегович
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