Козак: для новых выборов в Молдавии нужна корректировка избирательной системы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Кризис в Молдавии можно разрешить путем проведения повторных выборов, для этого необходима корректировка избирательной системы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, вице-премьер Дмитрий Козак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Очевидно, что кризис может быть преодолен через повторные выборы. Также очевидно, что такие выборы должны пройти на другой законодательной основе и при другой, вызывающей доверие всех политических сил исполнительной власти. Для решения этой задачи нужна временная коалиция с целью корректировки избирательной системы, формирования правительства, способного обеспечить текущую жизнедеятельность страны и организовать проведение честных и прозрачных выборов", - заявил Козак.

Он добавил, что дискуссии о долгосрочных политических целях в настоящее время не будут иметь практического значения для Молдавии.