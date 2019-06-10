Медведев выступит на Международной конференции труда в Женеве

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник выступит на Международной конференции труда в Женеве. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на полях этого мероприятия у Медведева запланированы двусторонние встречи, в том числе с генеральным директором Международной организации труда (МОТ) Гаем Райдером, генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем и руководителями отдельных национальных делегаций.

Всего в форуме, который открылся 10 июня и продлится до 21 июня, примут участие около 45 глав государств и правительств.

Традиционно на конференции страны представляют главы правительств, лидеры профсоюзных объединений и руководители ассоциаций работодателей. В составе российской делегации - вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Медведев прилетел в Женеву в понедельник. В этот день он посетил Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), осмотрел Большой адронный коллайдер и пообщался с российскими учеными, работающими в ЦЕРН.

Темы выступления и встреч

Отвечая на вопрос о темах, которые могут быть затронуты во время двусторонних контактов главы кабмина на полях конференции, первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько не исключил обсуждения урегулирования ситуации на Украине. По его словам, Москва готова к дискуссии по этой теме, "прежде всего в контексте поиска путей политического урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полной и последовательной реализации минского комплекса мер".

В ответ на вопрос, будут ли обсуждаться антироссийские санкции стран Европы, Приходько напомнил, что в последние годы ряд высокопоставленных швейцарских официальных лиц публично заявляли, что политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность. Тот факт, что Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в сфере взаимодействия с РФ, он назвал "дальновидным и прагматичным шагом".

Говоря о сотрудничестве России с МОТ, представитель российского правительства подчеркнул, что в Москве этой кооперации придают большое значение. В РФ, напомнил он, активно используются стандарты организации, российская сторона ратифицировала 77 конвенций и 2 протокола Международной организации труда.

Кроме того, рассказал Приходько, Москва предложит партнерам по МОТ действовать сообща, чтобы не допустить возможные негативные последствия информационной эры. По его словам, Россия выступает за активную координацию усилий всех стран в этом направлении.