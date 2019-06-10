Лавров очертит пути решения международных проблем на "Примаковских чтениях"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступит на V Международном форуме "Примаковские чтения", его нынешняя тема - "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?". Конференция стартовала накануне и собрала на площадке Центра международной торговли наиболее авторитетных ученых, политиков, дипломатов из более чем 30 стран.

В этом году чтения проходят под знаком празднования 90-летия со дня рождения выдающегося советского и российского государственного деятеля и ученого Евгения Максимовича Примакова, которого Лавров считает одним из своих учителей.

Министр принимает участие в конференции уже в пятый раз. Ожидается, что в своем выступлении он расскажет о российских оценках ситуации в мире, подходах к решению актуальных международных проблем и ответит на вопросы участников форума. Спектр затрагиваемых тем традиционно очень широк. Так, в прошлом году Лавров уделил особое внимание ситуации в корейском и сирийском урегулировании, а также отношениям с США и Украиной.

Затем участники форума продолжат дискуссии. В роли модераторов двух сессий выступят заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Александр Грушко. Первый возглавит дискуссию о будущем контроля над вооружениями, а второй будет модерировать сессию о новой холодной войне.

Отдельная сессия будет посвящена возможностям и пределам роста российской экономики. На ней выступит первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Авторитетная площадка

На Смоленской площади отметили, что "Примаковские чтения" по праву занимают одно из ведущих мест среди экспертных площадок в России и в мире. "За пять лет существования этот форум зарекомендовал себя как авторитетный формат для серьезного диалога по наиболее актуальным проблемам мировой политики и экономики", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Как рассказал ТАСС президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин, "Примаковские чтения" входят в десятку наиболее престижных мировых конференций.