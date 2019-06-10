Лавров и глава МИД Гренады обсудят вопросы расширения связей РФ и Карибского сообщества

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник проведет переговоры с министром иностранных дел и труда Гренады Питером Дэвидом, который находится в Москве с первым в истории современных двусторонних отношений официальным визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить актуальные аспекты развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено расширению связей России и Карибского сообщества (КАРИКОМ).

Отношения на подъеме

Как указали на Смоленской площади, в последние годы сотрудничество с Гренадой отличается позитивной динамикой. В 2002 году после почти 20-летнего перерыва были восстановлены двусторонние дипломатические отношения. "Новой вехой стало открытие в апреле 2017 года посольства Гренады в Москве, которое считаем важным каналом для наращивания взаимодействия не только с Сент-Джорджесом, но и с другими государствами Карибского бассейна", - подчеркнули в дипведомстве.

В декабре 2017 года вступило в силу двустороннее межправсоглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан. Ожидается, что данное решение поможет активизировать взаимодействие в сфере туризма.

Среди других перспективных направлений сотрудничества выделяют подготовку в РФ полицейских для борьбы с оргпреступностью, гуманитарные обмены, обучение гренадских студентов в российских вузах за счет ассигнований из федерального бюджета. "Нацелены на плодотворную работу с гренадской стороной в вопросах противодействия и ликвидации последствий стихийных бедствий, что является актуальной проблемой для стран Карибского субрегиона. Активно задействуем в этих целях возможности регионального Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля в Гаване", - добавили в МИД.

Россия рассматривает Гренаду как авторитетного и влиятельного участника региональных интеграционных структур - Ассоциации карибских государств (АКГ), Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) и КАРИКОМ. Со своей стороны Сент-Джорджес придает большое значение развитию связей с Москвой как одним из гарантов международной безопасности, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Наши страны выступают со схожих позиций по основным глобальным проблемам. В ООН Гренада поддерживает российские резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по укреплению доверия в космосе и о международной информационной безопасности. Продвигаем взаимодействие по вопросам взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН ограниченного состава", - указали на Смоленской площади.

"Первый в истории современных российско-гренадских отношений визит министра иностранных дел этого карибского государства подтверждает обоюдный настрой на продвижение политического диалога и конструктивного взаимодействия между нашими странами", - резюмировали в дипведомстве.