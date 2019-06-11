Отбор на должность мэра Южно-Сахалинска прошли два кандидата

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Конкурс на должность мэра Южно-Сахалинска завершен, по итогам отбора были определены два кандидата. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Городской Думы региона.

"Завершен второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Южно-Сахалинска. Оба кандидата - Роман Веденеев и Сергей Надсадин - успешно справились с двумя испытаниями: тестированием и собеседованием. Они будут представлены в Городскую Думу шестого, то есть следующего, созыва. Срок полномочий пятого созыва истекает в сентябре этого года", - сказали в пресс-службе.

Второй этап конкурсного отбора включал в себя несколько заданий. На тестировании кандидаты ответили на 50 вопросов, и по итогам оба были допущены ко второй части испытаний - собеседованию с изложением программы развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" в рамках полномочий мэра города. Выступления и ответы на вопросы конкурсной комиссии оценивались по десятибалльной системе. Для успешного прохождения собеседования необходимо было набрать не менее шести баллов. В итоге Сергей Надсадин набрал десять баллов, Роман Веденеев - шесть баллов.

С 2014 года мэром Южно-Сахалинска является Сергей Надсадин. Точная дата выборов мэра Южно-Сахалинска-2019 пока не определена.