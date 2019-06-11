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Отставки и назначения

В Якутии подал в отставку министр по развитию Арктики и делам народов Севера

Александр Саввинов занимал свой пост с декабря 2018 года

ТАСС, 11 июня. Министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Александр Саввинов освобожден от должности, сообщил в Twitter глава региона Айсен Николаев.

"Александр Александрович Саввинов освобожден от должности министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Александр Саввинов возглавил министерство в декабре 2018 года. Он работал в органах исполнительной власти и коммерческих структурах региона с начала 1990-х, в течение трех созывов руководил Якутской городской думой. Участвовал в выборах мэра Якутска в сентябре прошлого года.

Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха - Якутия было создано 30 декабря 2018 года указом главы Якутии на базе государственного комитета по делам Арктики. Его задача - заниматься комплексным развитием якутской Арктики, площадь которой составляет около 1,5 млн кв. км.

Теги
РоссияОтставки и назначенияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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