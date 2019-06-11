Лавров: Киев устроил провокацию для срыва разведения сил и средств в Станице Луганской

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Украинские силовики устроили вооруженную провокацию для срыва разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"По итогам встречи контактной группы [по Украине], которая состоялась 5 июня, были сделаны заявления о том, что была достигнута договоренность начать разведение сил и средств в Станице Луганской 10 июня, а 19 июня на очередном заседании контактной группы подписать договоренность о перемирии, о прекращении огня, - сказал министр. - Но буквально вчера украинская сторона на вопрос о том, начинается ли разведение сил и средств, ответила, что нет, там произошел какой-то взрыв. Наш представитель в контактной группе Борис Грызлов комментировал эту ситуацию: по нашим данным, это была провокация украинских силовиков или добровольческих батальонов, которых там немало и которые едва ли перед кем-то отчитываются".