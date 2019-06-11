Главы регионов РФ отчитались о доходах за 2018 год

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Доходы почти каждого третьего руководителя российского региона по итогам 2018 года уменьшились по сравнению с 2017 годом. При этом почти у всех глав годовой заработок превысил миллион рублей, а самый "богатый" получил почти в 38 раз больше самого "бедного" руководителя.

Лидерами после декларирования доходов стали недавно назначенные временно исполняющими обязанности глав регионов чиновники, которые пришли на государственную службу из крупных коммерческих структур. Заработавший больше всех - более 234 млн рублей - врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер до 21 марта 2019 года занимал пост гендиректора холдинга "Т Плюс", в его декларации указан полученный в компании доход. В тройке лидеров - работавший до осени прошлого года вице-президентом Сбербанка врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и его сахалинский коллега Валерий Лимаренко, руководивший до декабря 2018 года группой компаний АСЭ (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом").

В соответствии с российским законодательством государственные служащие и прочие публичные должностные лица каждый год должны предоставлять декларации не позднее 1 апреля. Сведения должны быть также поданы в отношении членов их семей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера. Процесс публикации доходов глав регионов за 2018 год завершился 8 июня, последним обнародовал доходы глава Чечни Рамзан Кадыров.

Информацию о доходах за 2018 год не опубликовали назначенный весной на должность врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Игорь Бабушкин, который 5 июня был назначен врио губернатора Астраханской области.

Сколько заработали в прошлом году главы российских регионов, какие автомобили имеют в собственности руководители и чья жена получила 17 копеек дохода - в материале ТАСС.

Новички и их декларации

Впервые в текущем году декларации о доходах в качестве глав регионов сдали 14 чиновников. Лидером по доходам стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, занимавший до 21 марта 2019 года пост гендиректора холдинга "Т Плюс", с доходом более 234 млн рублей. Чуть меньше - 195,8 млн рублей - заработал врио главы Липецкой области Игорь Артамонов, бывший вице-президент Сбербанка.

Среди самых состоятельных глав регионов с доходом более 89 млн рублей оказался временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, работавший ранее в инжиниринговом дивизионе госкорпорации "Росатом". На главу региона записаны в индивидуальной, общей совместной и долевой собственности три земельных участка, два жилых дома и квартира.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев задекларировал порядка 70 млн рублей, 90% которых приходится на выручку от продажи в 2018 году собственной экспортной трейдинговой компании Kolmar Sales and Logistics (KSL AG, Швейцария). С марта 2018 года Цивилев работал в администрации Кемеровской области в должности вице-губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. 1 апреля того же года он был назначен врио губернатора Кузбасса после того, как ушел в отставку Аман Тулеев, в сентябре 2018 года после выборов стал губернатором. До прихода на госслужбу он был совладельцем и генеральным директором угольной компании "Колмар". После своего перехода на работу в администрацию области Цивилев подарил все свои 70% акций "Колмара" супруге. Активы зарубежного угольного трейдера Kolmar Sales and Logistics (KSL AG) были проданы.

Назначенный в марте 2019 года врио челябинского главы Алексей Текслер владеет квартирой на Кипре площадью 114 кв. метров. В пользовании у Текслера, его супруги и несовершеннолетнего ребенка также находятся жилой дом и квартира в России. В прошлом году он был замминистра энергетики и заработал 10,8 млн рублей, его доход практически не изменился по сравнению с 2017 годом. У самого врио главы Челябинской области автомобилей в собственности нет. А среди транспортных средств в собственности у жены Текслера - автомобили Land Rover, Range Rover, Honda FR-V.

Впервые о своих доходах отчитался бывший советник управления президента РФ по внутренней политике, назначенный в сентябре 2018 года врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Его доход составил 3,88 млн рублей. В качестве собственной недвижимости Коков указал одну квартиру площадью 100 кв. метров, в пользовании также находятся земельный участок, дом, квартира и автомобиль Toyota. Именно эту иномарку, как показал отчет глав регионов, предпочитают большинство губернаторов. В топ любимых автомашин также вошли "Мерседес" и "Лексус".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, работавший в 2017 году на посту полномочного представителя президента в Центральном, а затем в Северо-Западном федеральных округах, сократил свои доходы в прошлом году по сравнению с 2017-м на 800 тысяч - до 6,1 млн рублей. Беглову принадлежит три земельных участка общей площадью 3,12 тыс. кв. м, половина разрушенного жилого дома (площадь 120,6 кв. м) и квартира (150,6 кв. м). В пользовании врио губернатора Петербурга находится еще одна квартира площадью 106,7 кв. м.

Почти каждый четвертый глава региона - это порядка 25% из опубликовавших декларацию - не имеют в собственности автомобилей. Отечественные машины УАЗ и различные модели "Лады" в собственности только у четырех глав регионов.

Падения и взлеты

Доходы нескольких глав регионов резко снизились по итогам 2018 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Наибольшее падение доходов - у губернатора Красноярского края Александра Усса, который заработал 21,9 млн рублей против 221 миллиона по итогам 2017 года. Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора, большая сумма доходов в 2017 году объясняется полученным Усом наследством.

Доходы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за 2018 год снизились более чем в 3 раза - до 4,6 млн рублей, как указано в декларации. Высокие доходы в 2017 году объясняются продажей квартиры в Санкт-Петербурге. Более чем в два раза - с 43,6 до 13,8 млн рублей - сократились доходы и главы Томской области Сергея Жвачкина. Это объясняется тем, что в 2017 были проданы дом и земельный участок в одном из городов Украины.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев задекларировал доходы, превышающие прошлогодние показатели на 80%. По итогам 2018 года он заработал 95,7 млн рублей, но при этом он не имеет в собственности транспорта и недвижимости. Мэр Москвы Сергей Собянин задекларировал 7,6 млн рублей и вошел в число руководителей, увеличивших совокупные доходы на 1-1,5 млн рублей.

Кратное увеличение доходов в своих декларациях отразил один из "аутсайдеров" прошлогоднего рейтинга доходов губернаторов за 2017 год глава Орловской области Андрей Клычков, возглавивший регион чуть более полутора лет назад. По итогам 2018 года Клычков задекларировал фактически втрое увеличенные доходы - с 960 тыс. до 2,8 млн рублей. В собственности у Клычкова есть легковой автомобиль ЛУАЗ 967М и мотоцикл Ducati Monster 696. Жена главы региона отчиталась о доходе в 17 копеек, как и годом ранее. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 54,5 кв. м. У двоих несовершеннолетних детей имущество не указано. У всех в пользовании квартира площадью 386,6 кв. м.

Более чем в два раза в 2018 году увеличил доходы глава Хакасии Валентин Коновалов, занимавший до этого кресло депутата горсовета Абакана. Однако задекларированные им 607 тыс. рублей оказались наименьшим доходом среди всех глав регионов по итогам прошедшего года. В 2018 году Коновалов прибавил к двум имеющимся у него в собственности земельным участком еще один, также он владеет квартирой, гаражом и автомобилем Mazda.

Жена-миллиардер

Вместе с губернаторами отчитались о доходах супруги и дети. Заработок некоторых из них превысил средства, задекларированные губернаторами, в несколько десятков раз. Так, супруга главы Брянской области Ольга Богомаз, возглавляющая крупнейшее картофелеводческое хозяйство региона, заработала свыше 1,2 млрд рублей, что в 272 раза больше доходов самого губернатора Александра Богомаза. Кроме того, она владеет тремя артезианскими скважинами, имеет 113 участков в индивидуальной и долевой собственности, еще 88 земельных участков находятся в аренде.

За счет супруги на 6,4 млн руб. увеличились и доходы семьи врио главы Курской области Романа Старовойта. Жена временно исполняющего обязанности губернатора региона заработала в 2018 году 5,88 млн рублей (по сравнению с 62 тыс. в 2017 году). Как отмечал ранее сам Старовойт, его супруга занялась бизнесом и открыла в конце 2017 года в Москве небольшой частный детский сад.

Супруга главы Татарстана Рустама Минниханова, заработавшего в 2018 году 8,5 млн рублей, указала доход на 154,9 млн рублей. В собственности главы республики нет недвижимости, а жена Гульсина Минниханова владеет жилым и гостевым домами, тремя земельными участками, квартирой, машиноместом, а также полученным в порядке наследования недвижимым имуществом на территории Объединенных Арабских Эмиратов.