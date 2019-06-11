Замглавы МИД РФ: НАТО предлагает Европе несуществующую повестку дня в сфере безопасности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Военно-политический блок НАТО предлагает европейцам ложную военно-политическую повестку дня, которая отвлекает ресурсы от решения реальных задач в сфере безопасности. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Североатлантический альянс на сегодняшний день пытается навязать европейцам несуществующую военно-политическую повестку дня, основанную на мифологизации угрозы с Востока, - отметил он. - Это не имеет ничего общего с реальными потребностями безопасности Европы. Наоборот, такая искусственная повестка дня, которая сегодня еще опирается и на политику, и на военное строительство, создает угрозы, которых на самом деле не должно быть, и отвлекает ресурсы от решения действительных задач, которые самым непосредственным образом затрагивают нашу общую безопасность".

Грушко отметил, что страны Запада пытаются выстраивать свою политику в отношении Москвы на основе искусственно насаждаемых представлений о целях и методах политического курса, который проводит Россия внутри страны и на международной арене.

"Мы чувствуем в России, что на сегодняшний день, к сожалению, в Западной Европе, в США политика в отношении нашей страны выстраивается не на основе какого-то "рацио", а на основе искусственно насаждаемых представлений о целях и методах российской политики - внешней, внутренней, в сфере безопасности", - отметил он.