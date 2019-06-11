Косачев: военная помощь США Украине станет "вкладом" Вашингтона в конфликт в Донбассе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Выделение США $250 млн на военную помощь Украине станет "вкладом" Вашингтона в продолжение войны в Донбассе и может создать у нового киевского руководства опасную иллюзию относительно путей решения этого конфликта. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя проект бюджета американского военного ведомства на 2020 год.

Парламентарий обратил внимание, что "среди прочего в бюджете предусмотрено выделение $250 млн Украине на поддержку армии, то есть на $50 млн больше, чем в текущем году".

"Тем самым Вашингтон вносит свой вклад в продолжение внутреннего конфликта на Украине, поскольку такая поддержка извне создает опасную иллюзию уже у новой украинской власти, что решения можно будет добиться военным путем", - написал Косачев во вторник на своей странице в Facebook. "Каждый военный миллион Киеву - это новые жертвы и новые месяцы или даже годы войны против своего населения, в которой и США несут свою долю ответственности", - убежден глава комитета Совфеда.

Как следует из проекта американского военного бюджета на следующий год, подготовленного председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 млн.