Посол РФ: смена власти в Армении не повлияла на армяно-российские отношения

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин уверен, что политические изменения в стране в мае 2018 года не повлияли на армяно-российские отношения и сохранили преемственность.

"В наших отношениях за тот год, который прошел с момента известных внутриполитических событий, изменений в Армении, сохранилась преемственность, и это самое главное. Наши отношения стабильно развиваются на высоком уровне и носят характер стратегического союзничества", - отметил глава дипмиссии во вторник в ходе пресс-конференции в посольстве РФ.

По словам Копыркина, "на регулярной основе интенсивно осуществляются контакты на высшем уровне". "Отдельно хотел бы отметить факт председательства Армении в руководящих органах ЕАЭС. В России высоко оценили приезд в начале года Никола Пашиняна в Москву для представления приоритетов председательства Армении в ЕАЭС", - добавил посол.

13 апреля 2018 года в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, их участники выступили против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку, а 8 мая парламент избрал премьером Пашиняна.