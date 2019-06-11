Константинов: Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Жители Крыма в случае необходимости готовы подтвердить свой выбор в пользу воссоединения с Россией, который они сделали в марте 2014 года. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 июня в интервью объединенной редакции РБК сообщил, что Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

"Мы, вообще, очень быстро привыкли к тому, что мы - в России, что мы граждане РФ. <...> Существует обоснованная, твердая уверенность в том, что мы готовы подтвердить свой выбор когда угодно и столько раз, сколько потребуется", - сказал Константинов на торжественном заседании президиума Госсовета Крыма, посвященном Дню России.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.