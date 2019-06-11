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Замглавы МИД РФ: маневры НАТО в Черном море не укрепляют безопасность в регионе

Александр Грушко считает, что прибрежные государства Черного моря самостоятельно несут ответственность за безопасность в этом регионе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Военная активность НАТО в Черном и Балтийском морях ослабляют безопасность в регионе. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Усиление военного присутствия НАТО и уплотнение военной активности в Балтийском и Черном морях, на самом деле эти маневры не укрепляют, а только ослабляют безопасность и Балтийского моря, и Черного", - сказал он.

Грушко отметил, что прибрежные государства Черного моря самостоятельно несут ответственность за безопасность в этом регионе. 

"Главную ответственность за поддержание безопасности и стабильности в Черном море должны нести сами прибрежные государства. Для этого есть все необходимые инструменты и соглашение о мерах доверия на Черном море, которое было и остается революционным в том смысле, что впервые было применено на морских пространствах", - сказал он.

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