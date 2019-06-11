Песков: Путин готовится к поездке в Бишкек и Душанбе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 12 июня вручит Государственные премии и даст интервью телеканалу "Мир", сообщил журналистам пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.

"Президент завтра вручит Государственные премии - традиционно в День России, проведет торжественный прием по случаю празднования Дня России на Ивановской площади и завтра же вечером у президента запланировано интервью телерадиокомпании "Мир", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что интервью главы государства проходит в преддверие саммита ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе на этой неделе. Песков отметил, что Путин готовится в этим встречам.

По словам пресс-секретаря, на вторник у главы российского государства "запланированы несколько рабочих встреч и совещаний". "Будет сегодня президент общаться и с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым", - добавил Песков.

Лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства стали пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директора национального парка "Кенозерский" и Архангельской области Елена Шатковская. Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности на 2018 год стал народный артист СССР Родион Щедрин, академики РАН Виталий Наумкин, Владислав Пустовайт и другие ученые получат Госпремии в области науки и технологий.