Медведев сравнил миграционные кризисы с Великим переселением народов

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Проблемы миграции все больше напоминают Великое переселение народов, и рост радикальных настроений и популизма в Европе является следствием неудовлетворенности людей действиями своих правительств. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.

Он отметил, что социальное недовольство то и дело вспыхивает в разных местах планеты, вызывая сильный общественный резонанс. По мнению премьера РФ, "рост влияния радикальных, популистских политических сил в разных странах и в Европе в целом за последнее десятилетие - это не что иное, как результат недовольства людей снижающимся уровнем жизни, усилением неравенства, разрушением традиционного уклада жизни под влиянием внешних обстоятельств".

"[Это] главное следствие неудовлетворенности действиями правительств, которые, по мнению граждан, не слишком успешно справляются с новыми политическими и экономическими вызовами, в том числе - с проблемами миграции, которые все больше напоминают Великое переселение народов", - сказал Медведев.

Медведев отметил, что "сегодня картина мира пишется как будто заново".

"Как представитель страны, которая 100 лет назад пережила одну из самых радикальных революций в мировой истории, хочу сказать следующее: по собственному опыту мы знаем о необходимости профессионального и своевременного реагирования на социальные перемены, на новые запросы общества, на потребности трудящихся", - сказал глава правительства РФ. Игнорирование этих вызовов всегда приводит к печальным последствиям, причем не только для отдельных государств, но и для мировой экономики и глобальной системы взаимоотношений в целом, заключил он.