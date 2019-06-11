Лавров: РФ предостерегает от попыток довести изоляцию Ирана до военного сценария

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия предупреждает мировое сообщество о неразумности попыток довести изоляцию Ирана до силового сценария. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы только за то, чтобы в этом регионе наступила более спокойная обстановка. Нужно нормализовать отношения между странами Персидского залива, а также, что касается внешних игроков, избегать провоцирования разногласий, - сказал Лавров. - Они [разногласия] есть, они объективны, но то, что их пытаются из идеологической и политической плоскости перевести чуть ли не в силовую, является плохим знаком. Надеюсь, что арабские страны [Персидского] залива понимают авантюрность призывов довести политику изоляции Ирана до военного сценария".

Механизм INSTEX

Лавров отметил, что механизм расчетов с Ираном INSTEX в нынешнем виде не решит проблем, связанных с выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"В отличие от того, о чем раньше договаривались, пользоваться им (механизмом - прим. ТАСС) могут, по крайней мере, сначала не все страны, которые торгуют с Ираном, а только пока члены Евросоюза. Во-вторых, обслуживать этот инструмент для начала будет не все товарные потоки, а только те сделки, которые имеют гуманитарный, медицинский, продовольственный характер и которые не затрагиваются санкциями США. Понятно, что такой инструмент не решит и не мог решить проблем, которые возникли в связи с выходом США [из сделки] и в связи с существенным осложнением получения Ираном тех выгод, которые были ему обещаны в Совместном всеобъемлющем плане действий, одобренном резолюцией Совета Безопасности", - сказал он.