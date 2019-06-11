Сенатор Лахова покинет Совфед в сентябре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова сообщила во вторник ТАСС, что доработает в Совете Федерации до истечения срока полномочий, который заканчивается в сентябре этого года, после чего сосредоточится на работе Союза женщин России, который возглавляет.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на источники, что после региональных выборов, назначенных на 8 сентября, Совет Федерации покинут не менее девяти сенаторов, в их числе была названа и Лахова.

"Я была от законодательного собрания Брянской области. В этот раз, когда начались праймериз (предварительное голосование "Единой России" - прим. ТАСС), я на них не пошла. В принципе, я не иду на сегодняшний день от законодательного собрания Брянской области в Совет Федерации", - сказала Лахова.

Сенатор отметила, что имеет за плечами 29 лет парламентской деятельности, начиная с 1990 года, когда еще был Верховный совет РСФСР. "Я считаю, что слишком достаточно того опыта, которого я набралась и Верховном Совете, и в Госдуме, и в Совете Федерации. Пусть другие получат такой же", - добавила она.

Она напомнила, что в декабре вышел указ президента, касающийся работы Союза женщин России.

"Перед союзом поставлены четкие задачи, что необходимо, какой мы получаем государственный заказ, с какими национальными проектами нам работать. Мы сейчас получили новый устав. У нас очень много организационных вопросов в плане развития и укрепления организации Союза женщин России", - сказала Лахова, добавив, что именно на этой работе она и планирует сосредоточиться.