Лавров: Россия готова поставлять Гренаде пшеницу в обмен на рыбу, специи, кофе и фрукты

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в налаживании экспорта пшеницы на Гренаду и встречных поставок рыбных продуктов, специй, кофе, какао и фруктов. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и труда Гренады Питером Дэвидом.

"Мы отметили неплохие возможности для реализации совместных проектов в области экономики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, - отметил он. - В частности, говорили о перспективах поставок российской пшеницы на Гренаду, а в Россию из Гренады рыбных продуктов, специй, кофе, какао, фруктов. Есть перспективные проекты в сфере производства стройматериалов на Гренаде, в сфере поставки в эту страну российских вакцин, поставок медицинского оборудования и весьма и весьма перспективный проект регионального медицинского центра, который может быть сооружен на Гренаде и услугами которого смогут пользоваться 18 млн граждан пяти стран Карибского региона".

Министр обратил внимание на успешное взаимодействие обеих стран в области профессиональной подготовки кадров, особенно для правоохранительных органов в учебных центрах МВД РФ как в России, так и в Латинской Америке.

"Мы высказались в пользу дальнейшего участия гренадских дипломатов в специальных курсах для сотрудников внешнеполитических ведомств латиноамериканских стран, - добавил он. - Эти курсы ежегодно проводятся на базе Дипломатической академии нашего министерства. Есть интерес к наращиванию сотрудничества по вопросам противодействия ликвидаций последствий стихийных бедствий. В этих целях мы предложили активнее использовать потенциал регионального российско-кубинского центра подготовки специалистов спасательного профиля в Гаване и аналогичного центра в Никарагуа".

"Благодаря действующему с 2017 года межправительственному соглашению об условиях отказа от визовых формальностей расширяются туристические связи, образовательные, гуманитарные, экономический обмены, - резюмировал Лавров. - В интересах совершенствования договорно-правовой базы мы условились активизировать работу над соглашением об основах отношений между РФ и Гренадой, с тем чтобы в ближайшее время выйти на его подписание".

Позиции по ситуации в Венесуэле

Министр добавил, что Россия поддерживает подходы Карибского сообщества (КАРИКОМ), в котором сейчас председательствует Гренада, в пользу политического урегулирования ситуации в Венесуэле.

"Мы много внимания уделили Венесуэле, - отметил он. - Россия поддерживает те подходы, которые исповедует КАРИКОМ, а также ряд других стран, в частности Мексика, Уругвай, Боливия, - подходы, которые предполагают налаживание диалога между правительством и всем спектром оппозиции и которые предполагают объединение усилий международного сообщества для того, чтобы создать оптимальные условия для начала такого диалога и урегулирования всех проблем исключительно мирным политическим путем".

Министр подчеркнул, что Россия поддерживает "хорошие отношения с латиноамериканскими государствами и с их региональными организациями, включая КАРИКОМ, в котором сейчас председательствует Гренада". "Мы ценим встречный интерес стран этого объединения к общению и развитию отношений с нашей страной", - добавил он.