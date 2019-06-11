Лавров: вопрос беженцев в Идлибе будет решен после размежевания оппозиции и террористов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ситуация с беженцами на северо-западе Сирии будет урегулирована после того, как удастся отмежевать вооруженную оппозицию от террористов в Идлибе. Об этом заявил на пресс-конференции во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание регионального гуманитарного координатора ООН по сирийскому кризису Паноса Мумциса о том, что в случае продолжения конфликта на северо-западе Сирии в Турцию могут уйти более 2 млн беженцев.

По словам министра, речь может идти "о тех сирийцах, которые сейчас находятся в зоне деэскалации Идлиб, где они оказались в положении бесправных заложников террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), выступающей сейчас под крышей структуры "Хайят Тахрир аш-Шам". "Хайят Тахрир аш-Шам" терроризируют не только гражданское население, но и вооруженные группировки, которые не входят в эту террористическую структуру", - добавил он.

"Решение этого вопроса заключается в необходимости полностью выполнить Сочинский меморандум президентов России и Турции по разблокированию ситуации в Идлибе путем отмежевания вооруженной оппозиции от признанных СБ ООН террористических структур, - отметил Лавров. - Наши турецкие друзья взяли на себя задачу обеспечить такое отмежевание. Как только это произойдет, а это будет означать, что с террористами разговор должен быть очень короткий, судьбы этих двух миллионов мирных граждан будут облегчены, и они смогут спокойно жить и вернуться в места своего постоянного проживания".

Незамедлительное подавление

По словам главы МИД РФ, сирийская армия не будет терпеть регулярные вылазки и обстрелы террористов ее позиций, российской военной базы "Хмеймим" и гражданского сектора. "Мы прекрасно понимаем сирийскую армию и будем поддерживать ее в том, чтобы очаги таких грубейших нарушений режима деэскалации подавлялись незамедлительно", - подчеркнул он.

"Параллельно Турция активно работает над выполнением своего обязательства по отмежеванию вооруженной, договороспособной, готовой участвовать в политическом процессе оппозиции от бандитов, которые не идут и не могут идти по определению ни на какие договоренности, - заявил Лавров. - Поэтому с ними [бандитами] нужно разговаривать как с террористами".