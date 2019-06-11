Рябков: Киев после ДРСМД останется стороной Договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия считает безответственными рассуждения о воссоздании Украиной ядерного потенциала после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Даже с учетом, видимо, неизбежного прекращения действия и существования ДРСМД 2 августа и, соответственно, исчезновением обязательств в этой области, которые на себя приняла Украина, став стороной этого договора после распада СССР, и после этого Украина останется государством, являющимся стороной Договора о нераспространении ядерного оружия, - подчеркнул он. - Поэтому безответственные рассуждения о воссоздании ядерного оружейного потенциала Украиной свидетельствует о, как минимум, посягательстве на одну из фундаментальных основ современного миропорядка".

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая - 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.