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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Матвиенко: нарушения при задержании Голунова вызывают недоверие к следствию

Совфед будет держать на контроле ситуацию с задержанием журналиста, сообщила председатель верхней палаты парламента
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Нарушения и ошибки, допущенные в ходе задержания журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам. Об этом заявила журналистам во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Ситуация вокруг задержания журналиста Ивана Голунова вызвала большой общественный резонанс, острую реакцию коллег-журналистов, для этого были основания. Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что, на мой взгляд, самое плохое в этой истории", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в этой ситуации есть много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы.

"Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии с другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал? Либо это такой уже непрофессионализм, либо это такое головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что должно быть проведено самое тщательное расследование, обществу должны быть даны ответы на все эти и другие вопросы.

По словам Матвиенко, члены Совета Федерации будут держать на контроле ситуацию с задержанием журналиста. "Мы будем держать этот вопрос тоже на контроле", - сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что "этот вопрос теперь находится под жестким контролем общественности, СМИ". "И это гарантия того, что следствие будет объективным. Уже невозможно будет по-другому", - уверена она.

Матвиенко также напомнила, что разговаривала по этому поводу с генпрокурором РФ Юрием Чайкой. "Генпрокуратура взяла этот вопрос под свой жесткий контроль, и мне Юрий Яковлевич Чайка сказал, что этот вопрос будет находиться под его личным жестким контролем", - добавила она.

В новость были внесены изменения (14:39 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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