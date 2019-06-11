Рябков: СНВ-III необходимо продлить, чтобы выиграть время для обсуждения дальнейших шагов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) необходимо как минимум для того, чтобы выиграть время для согласования дальнейших шагов в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Необходимо удвоить усилия, чтобы сохранить скелет, костяк, базис того, что на протяжении десятилетия служило хорошую службу делу укрепления международной безопасности и нашей национальной безопасности. Как минимум нужно озаботиться задачей продления Договора о СНВ еще на пять лет для того, чтобы появилось время для углубленных обсуждений новой конфигурации в этой сфере", - сказал он.

Москва и Вашингтон подписали СНВ-III в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.