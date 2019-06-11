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Политический кризис в Молдавии

Матвиенко: РФ готова при необходимости помочь Молдавии в разрешении политического кризиса

Спикер Совета Федерации считает, что и общество, и власти в Молдавии заинтересованы в мирном разрешении сложившегося кризиса

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы политический кризис в Молдавии был мирно разрешен и готова содействовать этому в случае необходимости, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Мирное урегулирование - это только внутримолдавский политический диалог всех политических сил, [всех] кто любит свою страну, кто хочет в стране мира, стабильности, развития. Мы, Россия, которой не безразличны Молдавия и ее народ, всячески заинтересованы в том, чтобы этот политический кризис был разрешен. Если в чем-то мы можем содействовать, мы готовы это делать", - пояснила спикер Совфеда.

По мнению спикера, и общество, и власти в Молдавии заинтересованы в мирном разрешении сложившегося кризиса.

"Казалось бы, внутри парламента создана коалиция, избраны председатель парламента, председатель правительства, но те люди, которые считают себя хозяевами страны, остались недовольны этим. Началось противостояние, спекуляция, ангажированное решение Конституционного суда - это не способствует решению кризиса", - подчеркнула Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияМолдавияПолитический кризис в Молдавии
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