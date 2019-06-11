МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что поставки Турции комплексов С-400 пройдут по плану, в июле. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Да, там достигнуты соглашения, договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок. Никаких проблем в двустороннем контексте нет", - сказал Ушаков, комментируя текущий статус поставок комплексов С-400. Отвечая на уточняющий вопрос о том, произойдет ли поставка в июле, помощник президента сказал: "Да, как запланировано".