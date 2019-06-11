Ушаков: лидеры стран ШОС по итогам саммита намерены подписать декларацию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ШОС по итогам саммита в Бишкеке намерены подписать декларацию, в которой будет отражена позиция сторон по дальнейшему расширению организации. Об этом сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Что касается итогов, то основные итоги будут зафиксированы в Бишкекской декларации. Там планируется отразить общий подход к вопросам дальнейшего расширения ШОС. Будут высказаны согласованные оценки по актуальным международным и региональным вопросам", - рассказал Ушаков.

"Этот документ сейчас в хорошей стадии подготовки, мы уверены, что эта декларация будет принята и она будет рассматриваться в качестве главного итогового документа встречи в Бишкеке", - пояснил представитель Кремля. Он добавил, что в целом планируется подписать значительный пакет документов, часть из них будут подписывать лидеры, часть министры или от имени ШОС будет подписывать генсекретарь организации.

В частности, по его словам, планируется подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области СМИ, концепцию сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан, меморандум о взаимопонимании со Всемирной туристской организацией, а также меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН и продовольственной сельскохозяйственной организации ООН.

"Следующим председателем в ШОС будет Россия и президент еще раз пригласит всех приехать в Челябинск 22 - 23 июля 2020 года", - заключил Ушаков.