Ушаков: иностранные лидеры проявляют большой интерес к встречам с Путиным в Осаке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская сторона получила много заявок на подготовку встреч с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в Осаке, однако финальный график пока верстается. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Знаете, очень много заявок, я сейчас абстрагируюсь от американских сигналов, которые достаточно аморфные, - сказал Ушаков. - А так ряд лидеров уже запросились на встречу".

Ушаков не стал конкретизировать пофамильный список, сославшись на то, что график президента России еще верстается. "График будет достаточно сложный, я вам честно скажу, потому что он предусматривает помимо всего прочего и визит в Японию, поэтому времени много не будет на двусторонние контакты. И плюс - заявок очень много", - отметил он. Представитель Кремля сделал акцент на том, что при согласовании будущих двусторонних контактов российская сторона "будет выстраивать программу, исходя из своих приоритетов". "Будем учитывать тех лидеров, с которыми просто нам необходимо встретиться", - добавил помощник президента.

При этом Ушаков сообщил, что мероприятия саммита "двадцатки" и визита президента РФ будут проходить в Осаке, хотя ранее рассматривались разные варианты. "Там будет один город, - сказал Ушаков. - Это в какой-то степени облегчит проведение двусторонних мероприятий, перемещаться никуда не надо".